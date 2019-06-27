الشاهد عقب تفجيري تونس: نخوض حرب وجود مع الإرهاب

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إنّ بلاده تخوض "حرب وجود" مع الإرهاب، وأنه لن يهدأ له بال حتى القضاء على آخر ارهابي.

يأتي ذلك عقب إعلان الداخلية التونسية، عن مقتل رجل أمن إثر تفجيرين انتحاريين متتاليين وقعا صباح الخميس.

ونقلت الصفحَة الرّسمية لرئاسة الحكومة عن الشّاهد قوله: “عقيدتنا راسخة ولا مكان لهذه المجموعات (الإرهابيّة) في تونس وحربنا معهم حرب وجود".

وأضاف: "لن يهدأ لنا بال حتى نقضي على آخر إرهابي وهذه العملية تدل على يأسهم”

وتنقل الشاهد إلى مكان التّفجير الأول وسط العاصمة تونس.

وأعلنت الداخلية التونسية، عن مقتل رجل أمن إثر التفجيرين الانتحاريين المتتاليين اللذين وقعا صباح الخميس.

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كما أصيب 8 أشخاص، بينهم 6 من قوات الأمن، وفق البيان، من دون توضيح مدى خطورة الإصابات.

وجاء التفجيران الانتحاريان بعد ساعات من هجوم مسلح استهدف محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية او مادية.

وذكر مراسل الخليج 365 أن قوات الأمن أخلت شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المحيطة به وسط العاصمة من المارة عقب التفجير الأول.

وذكر شاهد عيان للأناضول أن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي لقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة‎.

ولفت الشاهد إلى أن قوات الأمن نشرت حواجز حديدية لمنع مرور السيارات في اتجاه ضاحية سيدي بوسعيد، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

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