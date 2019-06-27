"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تفجيرين انتحاريين بتونس

جدة/ الخليج 365-

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، تفجيرين انتحاريين وقعا صباح اليوم الخميس بالعاصمة التونسية.

ووفق بيان للمنظمة (تضم 57 دولة، مقرها جدة)، أكدت "التعاون الإسلامي" على الوقوف والتضامن مع الحكومة التونسية في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب والتطرف.

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وقال البيان إن "الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة التونسية، اليوم الخميس".

وأعرب الأمين العام لمنظمة، يوسف العثيمين، عن خالص تعازيه لضحايا التفجيرات الإرهابية.

كما جدد التأكيد على الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 8 أشخاص بينهم 5 عناصر أمنية، إثر وقوع تفجيرين انتحاريين ضربا العاصمة الخميس.

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