مستشار السبسي ينفي تقارير إعلامية عن وفاة الرئيس

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

نفى فراس قفراش مستشار رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس، خبر وفاة الأخير مؤكدا استقرار حالته.

وقال قفراش في تدوينة على صفحته بفيسبوك "الرجاء عدم الانسياق وراء الإشاعات.. حالة الرئيس مستقرة.. دعواتكم بالشفاء".

وراجت أخبار صباح اليوم تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية المحلية عن وفاة الرئيس السّبسي.

وفي وقت سابق اليوم أكّد فراس قفراش أنّ "حالة الرئيس حرجة."

وجاء في تدوينة نشرها قفراش على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك " (..) حالة الرئيس حرجة، دعواتكم له بالشّفاء."

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وفي وقت سابق اليوم أكّد بيان صادر عن الرئاسة التّونسية تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

والسبت المَاضي غادر السّبسي، المستشفى العسكري، إثر دخوله جراء وعكة صحية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن "قفراش" تأكيده أن السبسي بـ"صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.

ومساء الجمعة نقل الرئيس التونسي للمستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، وفق مستشاره.

ويقود السبسي (92 عاما) البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.