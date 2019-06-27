مدرب تونس: شغلنا الشاغل التأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا

محمد يونس/ الخليج 365



قال الفرنسي آلان غيريس المدير الفني للمنتخب التونسي، إن شغلنا الشاغل هو التأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.



جاءت تصريحات غيريس قبل مباراة تونس غدًا الجمعة أمام مالي في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة للبطولة القارية.



وفي مؤتمر صحفي، الخميس، أكد غيريس "يجب علينا أن نحصد ما عملنا عليه خلال مباريات الإعداد أمام كرواتيا والعراق والأداء القوي الذي ظهرنا عليه".



وأضاف "يجب تقديم الجانب العملي على الجانب الشخصي، ولابد من تحقيق نتيجة إيجابية، أعرف لاعبي منتخب مالي الذي سبق ودربته، ولكن في النهاية لابد من العمل الإنساني على الفوز بنقاط المباراة كاملة".



Advertisements

وأوضح غيريس "لقد تابعت منتخب مالي أمام موريتانيا وأرى أنه قدم أداء رائعًا في المباراة الأولى ترشحه للذهاب بعيدًا في البطولة".



وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته بالقول "الانتقادات هي جزء من عملي لن أتناقش فيها، ولن أهتم حاليًا بها، هناك مباراة هامة ومصيرية غدًا وعلينا أن نبتعد عن ما يشغلنا من انتقادات والتركيز على الفوز ولا غيره".



واختتم غيريس تصريحاته بالقول "الترشح للدور الثاني هو المهم الآن دون النظر إلى ترتيب الصعود".



ويتقاسم المنتخبان التونسي والأنغولي وصافة المجموعة برصيد نقطة واحدة بفارق نقطتين خلف مالي المتصدر، ويتذيل المنتخب الموريتاني الترتيب بلا رصيد من النقاط.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.