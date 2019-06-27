الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية حادة

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

تعرّض رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بموقع "فيسبوك"

والسبت المَاضي أعلن فراس قفراش، المستشار الإعلامي للرئيس التونسي، أن الأخير غادر المستشفى العسكري، إثر دخوله جراء وعكة صحية.



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ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن "قفراش" تأكيده أن السبسي بـ"صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.

ومساء الجمعة دخل الرئيس التونسي المستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، وفق مستشاره.

ويقود السبسي (92 عاما) البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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