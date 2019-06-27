"نداء السودان": وفد من قوى التغيير إلى جوبا للقاء رئيس حركة متمردة

الخرطوم/الخليج 365

أعلن "نداء السودان" بالداخل، الخميس، أن وفدًا من قوى "إعلان الحرية والتغيير" سيتوجه إلى جوبا، للقاء رئيس الحركة الشعبية/قطاع الشمال، عبد العزيز الحلو، السبت القادم.

وقال المتحدث باسم "نداء السودان" بالداخل، خالد بحر، في تصريح للأناضول إن "الحرية والتغيير" اجتمعت لترتيب زيارة الوفد إلى جوبا وإجراء اللقاء.

وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" تجمع "المهنيين السودانيين" وتحالفات "قوى الإجماع" و"نداء السودان " و"التجمع الاتحادي" والقوى المدنية.‎

وأضاف بحر أن "نداء السودان" تضع قضية السلام في البلاد أولوية للمرحلة القادمة.

وأشار إلى أن "نداء السودان" بالداخل بحثت في اجتماع لها تسمية ممثليها للتوجه إلى جوبا ضمن الوفد.

وتضم قوى "نداء السودان"، أحزاب سياسة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني.

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ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتتشكل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.

وتعاني "الحركة الشعبية/قطاع الشمال" من انقسام بعد أن إصدار مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو/حزيران 2017، قرارا بعزل رئيسها، مالك عقار؛ لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة عبد العزيز الحلو، والثاني بقيادة عقار.

ووفق توازنات الحركة يمثل الحلو ولاية جنوب كردفان، بينما يمثل عقار ولاية النيل الأزرق.

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