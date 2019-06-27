نائب عراقي: الحرائق الكبريتية في نينوى مستمرة والخطر قائم

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



قال النائب العراقي أحمد الجبوري، الخميس، إن "الحرائق الكبريتية، ما زالت مستمرة رغم إطفاء ألسنة اللهب"، قرب معمل كبريت المشراق جنوب الموصل.



وحذر الجبوري في مؤتمر صحفي، اليوم، في مبنى البرلمان، أن "الخطر ما زال قائما في كبريت المشراق لأن الدخان وصل إلى محافظات أخرى"، مطالبا الحكومة "الاستعانة بالمجتمع الدولي".



ومساء الأربعاء، خرج عن السيطرة حريق في أراض زراعية قريبة من الشركة العامة للكبريت، بمنطقة "المشراق"، ووصل موقع مخلفات الكبريت، ما تسبب بانبعاث أدخنة سامة بشكل كثيف.



وقال إن الأهالي "استطاعوا إبعاد النيران عن المخلفات الكبيرة، لكنها وصلت الى الآبار الكبريتية، التي ما زالت تحترق وتسببت بحالات اختناق كثيرة".



وتابع: "بحال لم تستطع الحكومة فعل شيء، فعليها الاستعانة بالمجتمع الدولي، وأن تكون واضحة".



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وحمل النائب، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، المسؤولية الكاملة بحال حصول كارثة إنسانية، "وهي تسبب خطورة بيئية على البشر والمحاصيل".



وأعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، السيطرة على حريق قرب الشركة العامة لكبريت المشراق، بنينوى، ومصرع أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة 8 آخرين.



والشركة العامة للكبريت، تتبع وزارة الصناعة والمعادن، وتم إنشاؤها في 1969، وتستخرج الكبريت من حقل المشراق، في عملية تنتج الكثير من المخلفات السامة والسريعة الاشتعال.



وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد، ولم تتمكن السلطات من معرفة الجهات التي تقف وراء الأسباب حتى الآن.

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