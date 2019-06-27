سوريا.. مقتل مدنيين اثنين في غارات للنظام على إدلب

إدلب/ براق كراجا أوغلو - أشرف موسى/ الخليج 365

قُتل مدنيين اثنين وجُرح أربعة آخرين، الخميس، في غارات جوية نفذها نظام بشار الأسد، على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وأضاف مراسل الخليج 365 أن مقاتلات تابعة لنظام الأسد شنت اليوم غارات جوية استهدفت العديد من المدن والقرى بمحافظة إدلب.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الهجمات المتواصلة منذ فترة، تشنها قوات النظام وروسيا والميليشيات المدعومة من إيران، في المنطقة.

من جهة أخرى، أعلن "مرصد تعقّب حركة الطيران" التابع للمعارضة السورية، عبر بيان صادر عنه، أن طائرات روسية نفذت هجمات في مدينة كفرزيتا، الواقعة بمنطقة خفض التصعيد.

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ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة؛ بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.



ويقطن المنطقة حاليًا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.



وحسب الدفاع المدني السوري (تابع للمعارضة) فإن 234 مدنيا على الأقل قتلوا في المنطقة جراء هجمات قوات النظام وروسيا والميليشيات المدعومة من إيران، في مايو/أيار الماضي.



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