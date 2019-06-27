الداخلية التونسية: إصابة 4 رجال أمن بتفجير استدف سيارة شرطة

تونس / عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت الداخلية التونسية أن التفجير الذي استهدف دورية أمنية اليوم الخميس في العاصمة أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف 4 رجال أمن وثلاثة مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق شهود عيان، تم التفجير الانتحاري في تقاطع شارع فرنسا ونهج شارل ديغول التجاري، وسط العاصمة تونس على بعد نحو 150 مترا من السفارة الفرنسية.

جاء ذلك بعد ساعات من هجوم مسلح استهدف محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية او ماديةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.