مقتل رجل أمن وإصابة 8 جراء تفجيرين متتاليين في العاصمة التونسية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت الداخلية التونسية، عن مقتل رجل أمن اثر التفجيرين الانتحاريين المتتاليين اللذين وقعا صباح اليوم الخميس.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت الوزارة "على إثر العملية التي جدت بنهج شارل ديغول بالعاصمة، تُعلم وزارة الداخلية عن استشهاد عون أمن من بين المصابين الخمسة المدنيين والأمنيين".

كما افادت الوزارة في بيانها أن كافة الوحدات الأمنية على أهبة واستعداد تام للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار البلاد.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت ظهر اليوم أن 9 أشخاص بينهم 6 عناصر أمن أصيبوا بتفجيرين انتحاريين ضربا العاصمة صباحا.

ووفق بيان صادر عنها قالت الوزارة، ان شخصا أقدم على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بثكنة القرجاني في العاصمة الساعة 11 بالتوقيت المحلي وأسفر ذلك عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وقبلها أعلنت الوزارة في بيان سابق أن عوني أمن و3 مدنيين أصيبوا جراء تفجير انتحاري وقع قبل المذكور بعشر دقائق واستهدف دورية أمنية بنهج شارل ديغول قرب السفارة الفرنسية وسط العاصمة.

وذكر مراسل الخليج 365 أن قوات الامن أخلت شارع بورقيبة والشوارع المحيطة به وسط العاصمة من المارة عقب التفجير الاول.

بدوره ذكر شاهد عيان للاناضول أن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي لقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة‎.

ولفت الشاهد إلى أن قوات الأمن استعملت حواجز حديدية لمنع مرور السيارات في اتجاه ضاحية سيدي بوسعيد وكذلك في الاتجاه المعاكس، فيما لم يصدر بيان عن الأمن بخصوص الأمر.‎

وجاء التفجيران الانتحاريان بعد ساعات من هجوم مسلح استهدف محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية او مادية.

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