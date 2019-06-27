مستشار الرئيس التونسي: حالة الرئيس قايد السبسي حرجة جدا “تحديث”

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال مستشار الرئيس التونسي، اليوم الخميس، إن حالة الرئيس قايد السبسي حرجة جدا، نافيا وفاته.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد قالت في وقت سابق إن الرئيس الباجي قايد السبسي تعرض صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحية حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.
وتدهورت صحة السبسي (93 سنة)، منذ الأسبوع الماضي، دخل على إثرها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي.
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