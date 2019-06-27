الكشف عن التفاصيل.. شخص اختطف فتاة في #الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت الجهات الأمنية في محافظة الطائف أمس الأربعاء، القبض على شخص اختطف فتاة مساء نفس اليوم.

ووفقاً لمصادر تقدمت الفتاة ببلاغ للجهات الأمنية، حيث قامت بذكر أوصاف السيارة التي اختطفت بها، ليتم تشكيل فريق من الدوريات السرية للبحث والتحري عن المتهم.

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وتمكنت الجهات الأمنية من العثور على أحد الأشخاص يستقل سيارة تحمل الأوصاف التي ذكرتها الفتاة في أحد أحياء المحافظة، حيث تم عمل كمين له والقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة.