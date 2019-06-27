الحبوب: طرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن من #القمح

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، مناقصتها الثالثة لهذا العام 2019م، لاستيراد كمية (715.000) طن من القمح للتوريد خلال الفترة (سبتمبر- نوفمبر 2019م) موزعة على 12 باخرة، بواقع 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من قِبَل شركات المطاحن على القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
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