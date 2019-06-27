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مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في العاصمة التونسية

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وأعربت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، "عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عدداً من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية اليوم، مما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين كل من قوات الأمن التونسية والمواطنين".

وبحسب البيان "قدمت الخارجية خالص التعازي لذوي الضحية، وعبر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين".

وجدد البيان تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.

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وقالت وزارة الداخلية التونسية إن رجل أمن لقي مصرعه، إثر الانفجارات، التي هزت العاصمة تونس، اليوم الخميس 27 يونيو/ تموز، بينما أصيب آخر.

وذكر بيان سابق للوزارة أن انفجارا، وقع إلى جوار السفارة الفرنسية في العاصمة، بينما رصد شهود عيان توافد تعزيزات أمنية كبيرة قرب مقر السفارة بعد التفجير، الذي استهدف سيارة شرطة.

وأفاد التلفزيون الرسمي بإصابة اثنين من أفراد الأمن في انفجار بوسط تونس العاصمة.

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