السبسي يتعرض لأزمة صحية حادة ونقله إلى المستشفى العسكري

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© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وقالت الوكالة الرسمية التونسية، اليوم الخميس، نقلا عن بلاغ للرئاسة: "تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس".
وتدهورت صحة السبسي (93 سنة)، منذ الأسبوع الماضي، دخل على أثرها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي.
وكان آخر ظهور للسبسي، يوم الاثنين، وهو يتابع مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأنغولي، في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا.
وكان السبسي قد نُقل للمستشفى الأسبوع الماضي، لكن مسؤولي الرئاسة قالوا آنذاك إنها كانت وعكة خفيفة.
والسبسي هو أول رئيس تونسي منتخب بشكل مباشر في انتخابات حرة بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم زين العابدين بن علي.
ولم يعلن السبسي عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل رغم دعوة حزبه نداء تونس له بإعادة الترشح.
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