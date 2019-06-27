مستشار الجيش الليبي: السراج يمثل غطاء لحركات إرهابية يعرفها المجتمع الدولي ودول الإقليم

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وأشار إلى برنامج "عالم سبوتنيك" على أثير راديو "سبوتنيك"، أن "المعارك متوقع فيها كر وفر لكن الأساس أن الهدف لم يتغير وهو تحرير طرابلس من العصابات الإجرامية الإرهابية والإخوانية التي تحركها دويلة قطر وتركيا".
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وأكد عبد الكريم أن "القوات المسلحة ستقوم بتأمين أي نشاط شعبي سياسي بكافة الاتجاهات والأطياف بعد تحرير طرابلس مباشرة من الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المتحالفة معها وتنظيم القاعدة وحركة الإخوان واجتثاثهم من هناك".
وعن إمكانية العودة للحل السياسي في ظل الشد والجذب واستمرار العمليات العسكرية، لفت إلى أن "مَن نقاتلهم ليسوا أطرافا سياسية هؤلاء مجرمون وقتلة".
وأوضح عبد الكريم أن "الغطاء السياسي الذي يمثله السيد فايز السراج هو غطاء لحركات إرهابية يعرفها المجتمع الدولي ودول الإقليم".
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