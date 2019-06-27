هذا الموضوع الواتس اب يبدأ في إختبار ميزة مشاركة حالة المستخدم في قصص الفيس بوك ظهر على التقنية بلا حدود.
رصدت ميزة جديدة في الإصدار التجريبي الخاص بتطبيق الواتس اب تتيح للمستخدمين مشاركة الحالة في قصص الفيس بوك.
تستمر شركة الفيس بوك في تحديث تطبيقات الواتس والإنستغرام لتتكامل بشكل أفضل مع تطبيق الفيس بوك، وفي إصدار تجريبي جديد لتطبيق الواتس اب رصدت ميزة تتيح للمستخدم مشاركة الحالة في قصص الفيس بوك.
ولا يتطلب عمل هذه الميزة إقتران حساب المستخدم في الواتس اب مع حساب الفيس بوك أيضاً، حيث تستخدم شركة الفيس بوك الطريقة التقليدية المتبعة للمشاركة في الواجهة البرمجية الخاصة بتطبيق الأندوريد وتطبيق iOS.
لذا يمكن للمستخدم أيضاً لاحقاً مشاركة حالة الواتس اب مع تطبيقات الإنستغرام، والجي ميل، وتطبيق صور جوجل، وما إلى ذلك من إختيارات للمشاركة، كما أشارت شركة الفيس بوك أنه حتى مع مشاركة البيانات مع التطبيقات الأخرى للشركة سيبقى كلا المنشورين بشكل منفصل في النظام.
يذكر أن ميزة الحالة في تطبيق الواتس اب تحاكي ميزة القصص في التطبيقات الأخرى، حيث يمكن للمستخدم مشاركة الفيديو، أو نشر نص في الملف الشخصي أو صور أيضاً والتي تختفي خلال 24 ساعة، حيث تضم الميزة بالفعل أكثر من 500 مليون مستخدم نشط يومياً في الوقت الحالي.
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هذا الموضوع الواتس اب يبدأ في إختبار ميزة مشاركة حالة المستخدم في قصص الفيس بوك ظهر على التقنية بلا حدود.
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