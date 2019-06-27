أرامكو و"هيونداي أويل" توقعان اتفاقا لتوريد النفط لمدة 20 عامًا

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سيول: وقعت شركت هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية مدته 20 عاماً لتوريد النفط الخام.

وبموجب الاتفاق ستورد أرامكو السعودية إلى "هيونداي أويل" 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام على أساس سنوي.

وأشارت الشركة إلى أنها وقعت اتفاقاً آخر لتوريد الخام مع الذراع التجارية لأرامكو السعودية.

ومن المقرر أن تشتري هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية 100 ألف برميل يومياً من الخام غير السعودي سنويا من أرامكو للتجارة لمدة 20 عاماً.

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واستهل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، زيارته إلى كوريا الجنوبية أمس، بعقد اجتماع موسع مع الرئيس مون جاي - إن في القصر الرئاسي بالعاصمة سيول، شدد فيه الجانبان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون بين البلدين.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع "وجود إمكانيات هائلة وشراكة بين البلدين غير مستغلة وفرص لزيادة التبادل التجاري والاستثمار بينهما، بالإضافة إلى تطوير القدرات الدفاعية وتحقيق ازدهار اقتصادي»، مضيفا أن «المملكة لديها تجربة رائعة جداً مع كوريا الجنوبية في السابق ونريد أن نكررها بشكل أكبر وأفضل لمصلحة بلدينا".

بدوره، نوه الرئيس مون جاي - إن بـ"علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين"، مؤكداً أن المملكة دولة رئيسية في الشرق الأوسط، وحريصة على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين.

وشهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس مون جاي - إن، التوقيع على مذكرة للتعاون النفطي أبرمته شركة "أرامكو" السعودية مع شركة "إس - أويل" للتعاون في تأسيس مشروع وحدة التكسير بالبخار وإنتاج مشتقات الأوليفينات بقيمة 6 مليارات دولار بحلول عام 2024. كما شهدا التوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاع الخاص والعام خلال ملتقى الشراكة السعودي الكوري.