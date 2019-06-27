دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة منصة "نون أكاديمي" التعليمية تتمكن من جمع 32.2 مليون ريال في جولتها الاستثمارية الأولى

كشفت منصة نون أكاديمي الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، عن إغلاقها لجولتها الاستثمارية الأولى اليوم وبقيمة وصلت 32.2 مليون ريال سعودي أي ما يوازي 8.6 مليون دولار أمريكي.

وقاد الاستثمار الجديد صندوق “رائد فنتشرز”، وصندوق STV، وشهدت مشاركة “العصامية للاستثمار”، “الشركة السعودية للاستثمار الجريء” (SVC) بالإضافة لعدد من المستثمرين الأفراد من بينهم المؤسس الشريك لشركة “كريم” عبد الله إلياس، والدكتور عبد الرحمن الجضعي، الرئيس التنفيذي لشركة عِلم والمستثمر السعودي مازن الجبير.

وأصبحت هذه الجولة الاستثمارية هي الأولى التي تساهم في زيادة رأس مال الشركة من المؤسسات الاستثمارية، كما تعتبر أكبر زيادة في رأس المال لأي مؤسسة تعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال عمر المجدوعي، الشريك المؤسس لـ “رائد فنتشرز”، على المؤشرات الواعدة التي يحظى بها قطاع التعليم التفاعلي عبر الانترنت ولاسيما النموذج الذي توفره منصة “نون أكاديمي” وأضاف: “هناك الكثير من المنصّات التي تعمل على تسهيل الوصول إلى برامج التعليم، لكن الذي يميّز هذه المنصة تركيزها على تحفيز الطلاب وإدخال عنصر المتعة إلى الدراسة من خلال التحديات والمنافسات والشعور بالإنجاز، وبالتالي قدرتها على التعامل مع إحدى أهم المشاكل التي تواجه الطلاب اليوم.”

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فيما عبر عبد الرحمن طرابزوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق، STV بقوله: “لدينا في المملكة وحدها نحو 6 ملايين طالب، والعدد أكثر بكثير في دول المنطقة، ولهذا من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى تسهيل مهمة تحصيل العلم واكتساب المعرفة والاستفادة من الفرص المتاحة. ننظر بإيجابية على مستقبل القطاع وعلى الرؤية الواعدة لمؤسّسي المنصة، التي تجمع بين التكنولوجيا والمعلّمين المتميّزين وتهدف لتسهيل الدراسة وجعلها أكثر فاعلية لملايين الطلاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.”

يُشار إلى أن منصة نون أكاديمي تضم أكثر من 90 موظفًا من المملكة العربية السعودية، مصر، والهند لتطوير عمل المنصة وتقنيتها، فيما يتواجد هناك نحو 50 موظفًا بدوام جزئي يعملون على تطوير المحتوى على المنصة.

وبعد هذا الاستثمار، فإن الشريك المؤسس في “رائد فنتشرز” عمر المجدوعي؛ ومدير الاستثمار في “STV” هاني عناية، والمؤسس الشريك لشركة “كريم” عبد الله إلياس إلى مجلس إدارة شركة “نون أكاديمي” سينضمون إلى مجلس إدارة شركة نون أكاديمي التعليمية.

التدوينة منصة “نون أكاديمي” التعليمية تتمكن من جمع 32.2 مليون ريال في جولتها الاستثمارية الأولى ظهرت أولاً على عالم التقنية.