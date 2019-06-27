الاتحاد الأوروبي يدين هجمات النظام وروسيا على إدلب

بروكسل/ شريفة تشتين/ الخليج 365

أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قلقه العميق إزاء هجمات النظام السوري وروسيا على محافظة إدلب، شمال شرقي البلاد، وأدان استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني، باسم جميع الأعضاء في الاتحاد.

وأعرب البيان عن قلق الاتحاد الأوروبي العميق من التطورات الحاصلة في محافظة إدلب.

وأكد أن استهداف النظام السوري وداعمته روسيا المدنيين والمدارس والمؤسسات الصحية والبنى التحتية ينتهك كل القوانين الدولية والإنسانية.

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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدين منفذي هذه الهجمات.

ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مضيفًا: "لا يمكن تحقيق السلام ما دامت الأعمال الوحشية مستمرة. لا يمكن حل المشكلة في سوريا عسكريًّا ".

ومنذ 25 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة؛ بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.



ويقطن المنطقة حاليًا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.