"حماس" تدين مطالبة "البحرين" بـ"الاعتراف بإسرائيل"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، الخميس، مطالبة وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، بـ"الاعتراف بإسرائيل كدولة باقية".

وقال أبو مرزوق، في تصريح اطّلعت "الخليج 365" على نسخة منه:" تلك المطالبة التي وردت عبر صحفية (تايمز أوف إسرائيل) تؤكد أنّ الهدف من مؤتمر المنامة، شطب الحق الفلسطيني، وتطبيع وجود الاحتلال كجزء من نسيج المنطقة".

وجدد القيادي بـ"حماس" تأكيد حركته "رفضها للمؤتمر، ولطرح خارجية البحرين".

والأربعاء، قال الوزير آل خليفة، في مقابلة أجراها مع الصحيفة الإسرائيلية، (تايمز أوف إسرائيل) إن "على الجميع الاعتراف، إسرائيل بلد في المنطقة… وهي باقية بالطبع".

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وانعقدت أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضييْن، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، والذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.

ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.