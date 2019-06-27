"التعاون الإسلامي" تعلن إطلاق موسوعة عالمية للتسامح

جدة/ الخليج 365-

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، إطلاق موسوعة إسلامية عالمية للتسامح، بهدف مواجهة دعاوى الإسلاموفوبيا والتصدي للتطرف.

ووفق بيان للمنظمة (تضم 57 دولة، مقرها جدة)، اليوم، "تعكف التعاون الإسلامي حالياً على إطلاق الموسوعة الإسلامية العالمية للتسامح، بهدف الكشف عن فلسفة الإسلام للتسامح، وإبراز حقيقة الدين الحنيف للعالم، ومواجهة دعاوى الإسلاموفوبيا، والتصدي لدعاوى الغلو والتطرف".

وأضاف البيان، أن "هذا المشروع هو الأول من نوعه وانطلق ايماناً من المنظمة في تحقيق نشر الإسلام الصافي النقي الذي يحرفه البعض لأهدافه، ويجعل صورته خاطئة لدى الآخر".

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وتابع أن "المشروع يُعتبر حلما كبيرا في إبراز التسامح والاعتدال، وإيجاد موسوعة شاملة توضح دور الإسلام الصافي المعتدل في هذا الجانب".

وتشمل عناصر الموسوعة العالمية للتسامح "آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والسيرة النبوية، وتتضمن صيغة المجموعة مطبوعات ومواد رقمية، كما سيتم ترجمتها إلى عدد من اللغات".

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان علمية استشارية وتنفيذية وفرق بحثية لوضع الأطر الخاصة بالمشروع، حسب البيان ذاته.

وعادة تطالب منظمة التعاون الإسلامي مرارا بصياغة صكوك قانونية ملزمة دوليا للتصدي للظواهر الجديدة للإسلاموفوبيا في العالم، لا سيما بعد تكرار عمليات الاعتداء على المسلمين في معظم العواصم الأوروبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.