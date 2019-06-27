للمرة 145.. إسرائيل تهدم قرية "العراقيب" العربية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365-

هدمت السلطات الإسرائيلية، الخميس، قرية "العراقيب" العربية، الواقعة في منطقة النقب (جنوب)، وذلك للمرة الـ145 خلال تسع سنوات.

وفي تصريح لوكالة الخليج 365، قال عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن "العراقيب"، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية، وهدمتها للمرة ال 145، الخميس.

ومنازل "العراقيب" مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة، وفق مراسل وكالة الخليج 365.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

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ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها- وعددهم بالعشرات - يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية منذ عام 1951، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

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