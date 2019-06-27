الداخلية التونسية: إصابة 9 في تفجيرين انتحاريين بالعاصمة

تونس/ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس أن شخصا أقدم على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بمنطقة القرجاني في العاصمة.
ووفق بيان صادر عنها قالت الوزارة، ان العملية أسفرت عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت الوزارة أعلنت في بيان سابق أن عوني أمن و3 مدنيين أصيبوا جراء تفجير انتحاري وقع قبل الأول بنصف ساعة وسط العاصمة اليوم الخميس.
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