الداخلية التونسية: إصابة عوني أمن و3 مدنيين بتفجير وسط العاصمة

تونس/ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن عوني أمن و3 مدنيين أصيبوا جراء التفجير الانتحاري الذي وقع وسط العاصمة اليوم الخميس.
وفي بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني قالت الوزارة، على الساعة 10.50 صباحا بالتوقيت المحلي أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارل ديغول بالعاصمة.
ولفت البلاغ إلى أن العملية لم تسفر إلا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عوني أمن و3 مدنيين، تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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