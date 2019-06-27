تفجير انتحاري يستهدف سيارة شرطة وسط العاصمة تونس

تونس/ عادل الثابتي/ الاناضول

استهدف تفجير انتحاري اليوم الخميس سيارة للشرطة في العاصمة تونس، وفق شهود عيان للأناضول.

ووفق الشهود، تم التفجير الانتحاري في تقاطع شارع فرنسا ونهج شارل دي غول التجاري وسط العاصمة تونس على بعد نحو 150 مترا من السفارة الفرنسية.

وقال شاهد عيان للأناضول إنه رأى إصابة شرطي داخل السيارة، دون تفاصيل.

جاء ذلك بعد ساعات من هجوم مسلح استهدف محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية او مادية.

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