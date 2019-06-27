194مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، الخميس، بحراسة شرطية اسرائيلية.
وقال فراس الدبس، مسؤول قسم الاعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، في تصريح لوكالة الخليج 365 إن "194 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم".
وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.
وتسمح الشرطة الاسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.
وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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