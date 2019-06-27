"نداء السودان" يرحب بلقاء أي مسؤول من "العسكري" في إنجمينا

الخرطوم/ أحمد عاصم/ الخليج 365

رحّب الأمين العام لتحالف نداء السودان، أحد مكونات إعلان "قوى الحرية والتغيير" مني اركو مناوي، بلقاء أي مسؤول في المجلس العسكري الانتقالي في العاصمة التشادية إنجمينا، للبحث عن حلول لأزمات السودان.

وقال مناوي للأناضول، "وصلت إنجمينا، ليس لدي فكرة عما نقلته بعض الصحف من لقائي الرئيس التشادي ادريس ديبي ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني، لكن ليس لدي أي مانع في مقابلة أي مسؤول للبحث عن حلول لأزمات السودان".

وذكرت صحيفة الصيحة السودانية المقربة من قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن الأخير توجه الخميس، للعاصمة التشادية إنجمينا للقاء الأمين العام لتحالف نداء السودان "مناوي".

ووفق الصحيفة أعلن حميدتي، أنه سيتم خلال يومين إطلاق سراح أسرى، عقب اتفاق مرتقب مع مناوي الذي يرأس حركة متمردة في دارفور كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير قبل أن توقع معه اتفاق سلام في أبوجا بنجيريا.

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وعاد مناوي للتمرد ضد نظام البشير قبل عزله.



وأصدر رئيس المجلس العسكري السوداني، عبدالفتاح البرهان، في وقت سابق، قرارا بتسمية لجنة لملف السلام برئاسة حميدتي.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



وأعرب المجلس الانتقالي مرارًا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.



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