أردوغان: جيراننا الغربيون فضلوا الاختباء خلف الأسوار العالية

أوساكا/ الخليج 365الرئيس التركي قال حول مسألة اللاجئين السوريين:

- كثيرمن البلدان الغربية فضلت البحث عن راحة البال خلف أسلاك شائكة

- لم يحرك ساكنًا حيال الأمهات اللواتي احتضن جثث أطفالهن الصغيرة، وصرخات الآباء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص مسألة اللاجئين السوريين، إن الكثير من البلدان الغربية فضل الاختباء خلف الأسوار العالية، هربًا من الإسهام في حل المسألة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الخميس، خلال حفل منحه دكتوراه فخرية من جامعة موكوغاوا اليابانية.

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وأضاف أردوغان: "فضل كثير من جيراننا الغربيين الاختباء خلف الأسوار العالية والبحث عن راحة البال خلف الأسلاك الشائكة".

وأشار أن "الغرب لم يحرك ساكنًا للأسف حيال الأمهات اللواتي احتضن جثث أطفالهن الصغيرة، وصرخات الآباء، ومشاهد التعذيب في السجون، ودموع الأطفال الأبرياء".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده سوف تواصل احتضان المظلومين والمضطهدين دون تمييز بين أعراقهم ومعتقداتهم وألوانهم مهما كانت الظروفالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.