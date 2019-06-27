أطعمة ومشروبات تحمي من أخطر مرض يُهدد الرجال

صحيفة الخليج الالكترونية

يزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا عندما تبدأ أنسجة هذه الغدة في التضخّم، ويصاحب ذلك مجموعة من الأعراض مثل: زيادة مرات التبول ووجود صعوبة في إخراج البول، وخروج دم مع الحيوانات المنوية، والإحساس بالانزعاج في منطقة الحوض، مع ضعف الانتصاب. وبالمقابل يمكنك تقليل هذا الخطر عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات التي تحمي أنسجة البروستاتا من التلف، وهي:

الصويا.

أفادت دراسات حديثة بأن الأطعمة الغنية بمنتجات فول الصويا تقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. وتتوفر عدة منتجات مثل: حليب الصويا، والتوفو، وصلصة الصويا.

فيتامين “سي”.

لا تقتصر فوائد فيتامين “سي” على الوقاية من نزلات البرد فقط، فهو هام لأنسجة البروستاتا. لذلك، احرص على تناول الجريب فروت، والليمون (الحامض)، والبرتقال، واليوسفي، والفراولة (الفريز)، والجوافة، والمانجو، والفلفل الأخضر.

بذور الكمّون السوداء.

هذه البذور من أفضل المصادر الطبيعية التي تعزّ. نمو خلايا البروستاتا بشكل طبيعي، وتحميها من الالتهابات.

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الفلفل الحريف (الشطة).

يحتوي الفلفل الحار أو الحريف على مضادات قوية للسرطان، وخاصة أورام البروستاتا.

الطماطم.

صلصة الطماطم (البندورة) المطبوخة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي من السرطان وخاصة أورام البروستاتا.

الرمّان.

عصير الرمّان من أفضل المشروبات التي تحمي أنسجة البروستاتا من الالتهابات بفضل مضادات الأكسدة الغنية التي يحتويها.

الشاي الأخضر.

تحث بعض التوصيات على تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر كل يوم لخفض تضخم البروستاتا وحمايتها من الأورام.