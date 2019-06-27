ناشطون: الإخوان الوجه الآخر للحوثي والحمدين يوعز للإصلاح دعم إيران



أجمع ناشطون، اليوم الخميس، بأن الإخوان هم الوجه الآخر للحوثي ، كونهم يؤمنون بما يؤمن الحوثي ويرددون مايردد.

وطالب الناشطون في سلسلة تغريدات - رصدها "اليمن العربي" بضرورة طرد فكر الإخوان وهو أمر لا رجعة فيه.



وتابعوا:"وذلك للاسباب التالية: أولاً التوافق بين الاصلاح والحوثي ضد التحالف إعلاميا وميدانيا".

وبينوا تكثيف "تغطية قناة الجزيرة لتصريحات وانشطة إخوان اليمن".

وتستضيف القناة شخصيات وقيادات اصلاحية في الخارج لتهاجم التحالف.

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وللجزيرة تاريخ طويل من السموم الإعلامية منذ أول ظهور لها في نوفمبر 1996، وخلال 23 عامًا ما زالت الشبكة على عهدها لا تتوقف، بل تتطور في عملية التأثير والبحث عن مناطق جديدة.

وتداول الناشطول "الرسائل وطرح التساؤلات والوقائع عن كيف أن الإصلاح يدعم المشروع الإيراني في اليمن".

كما تطرقوا لدعم قطر وقناة الجزيرة الاخوانية لاخوان اليمن".

وأجمعوا على أنه ما دام ونظام الحمدين لازال باقي ويحكم من قطر فلا تتوقعوا ابدا للارهاب ان يتوقف في المنطقه

فكل الإرهاب والعنف والقتل والفوضى في أغلب البلدان العربيه تغذيه قطر ومن خلفها إيران وتركيا

والشواهد على ذلك كثيره في اليمن، ليبيا ، سوريا ، العراق ومصر".

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