لأول مرة بعد ترميمه... افتتاح هرم "سنوسرت الثاني" للجمهور

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وبحسب بيان للوزارة تم اكتشاف مجموعة من القطع الأثرية بالقرب من هرم اللاهون، وفقا لموقع صحيفة "الجمهورية".

وجاء في البيان: "أنه سيتم على هامش الإعلان عن الكشف الأثري، افتتاح هرم اللاهون الخاص بالملك سنوسرت الثاني للزيارة لأول مرة، عقب الانتهاء من مشروع ترميمه وتحديد مسارات الزيارات، وذلك في إطار تطوير المواقع الأثرية التابعة للوزارة".

وهرم اللاهون هو أحد أهرامات مصر، بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة الثانية عشر، من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا على مشارف مدينة اللاهون بمحافظة الفيوم، والتي تبعد 22 كيلو مترًا عن مدينة الفيوم.

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كان الهرم مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 أمتار ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية، عثر بداخله على الصل الذهبي الذي كان يوضع فوق التاج الملكي، اكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة سات حتحورات أيونت ومقبرة مهندس الهرم إنبي في الجنوب و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة الحاكمة، وفي منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.

وبحسب بيان الوزارة، سيتم كذلك افتتاح جامع خوند أصلباي وإقامة شعائر صلاة الجمعة به بعد ترميمه، ويشتهر مسجد خوند أصلباي بمسجد السلطان قايتباي، ويقع جامع في أقصى الطرف الشمالي للقسم الغربي من مدينة الفيوم، وأنشأت هذا الجامع خوند أصلباي زوجة السلطان "قايتباي" في زمن سلطنة ابنها السلطان الناصر محمد بن قايتباي، وبدأ في عمارته عام 1497، وانتهى من بنائه في 1499.