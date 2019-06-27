الخارجية الفلسطينية تطالب بسحب سفير أمريكا في إسرائيل

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© AP Photo / Emrah Gurel
وأضافت الخارجية أنها "تطالب الإدارة الأميركية بسحبه فورا لما يلحقه من ضرر واضح بمصالح أميركا، وخطورته، ليس فقط على الفلسطينيين، وإنما على العرب والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".
وأرجعت الوزارة موقفها حيال السفير إلى تكرار مواقفه المعادية بشكل صارخ للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وموقفه الداعم والمؤيد لحق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
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