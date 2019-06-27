"أذن البحر"... ماذا قدمت كوريا الجنوبية لمحمد بن سلمان

وشملت قائمة الطعام الكورية عددا من الأصناف التي قدمت لولي العهد والوفد المرافق له، وأبرزها طبق "أذن البحر المبخر" من جزيرة تشونغ سان.

وقدمت قائمة الطعام باللغتين العربية والكورية، واحتوت على لائحة تضم الحساء المصنوع من 5 أنواع من الحبوب، وقائمة من الحلويات، وشاي "أوميغا" التقليدي الكوري.

​وحضر مأدبة غداء في البيت الأزرق رؤساء الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية بما فيها "سامسونغ" و"هيونداي" و"إل جي" ومجموعة "إس كيه".

واستمرت الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى سيئول يومين، وأجرى ابن سلمان محادثات مع المسؤولين الكوريين تشمل القضايا ذات الاهتمام المشترك كما حضر توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين.