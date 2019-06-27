في "القدية" خمس مناطق تطويرية بمعايير عالمية

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يتألف المخطط العام لمشروع القدية من خمس مناطق تطويرية رئيسة، تم بعد دراسة متأنية للأنماط الطبيعية المتعاقبة في المنطقة.

"الخليج 365" من الرياض: وضعت شركة "القدية" للاستثمار المخطط العام لمشروع القدية، المكون من خمس مناطق تطويرية رئيسة، هي: منطقة منتجع الترفيه؛ منطقة مركز المدينة؛ منطقة الطبيعة؛ منطقة الحركة والتشويق؛ الغولف والمنطقة السكنية، لتصبح "القدية" بذلك عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، من خلال تقديم مجموعة من المرافق التي ستوفر فرصًا استثمارية ووظيفية متنوعة وتجارب غنية للزوار، بما يتوافق مع رؤية "المملكة 2030" التي تدعم تطوير قطاع السياحة والترفيه من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص.

دراسة متأنية للأنماط الطبيعية

بحسب تقرير نشرته "الاقتصادية"، روعي في تصميم المخطط العام أن يكون متكاملًا مع بيئة منطقة المشروع، ويحتوي على تصاميم متعددة تهتم بجودة الحياة وتشجع على المشي والاكتشاف والاستمتاع بالأنشطة المختلفة في الترفيه والرياضة والفن.

ونسب التقرير لرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر قوله: "نتطلع في القدية لتقديم تجارِبَ ثرية من نوعها لزوار المشروع، ولذلك حرصنا من خلال المخطط العام على دعم تلك التجارِب بطرق جديدة ومبتكرة تتماشى مع الثقافة المحلية، وترفع سقف الطموحات الشخصية والمهنية، مما يسهم إيجابًا في تحقيق مؤشرات رؤية المملكة 2030".

تم تطوير المخطط العام للمشروع بالتعاون مع شركة بيارك إنجلز جروب الدانماركية بعد دراسة متأنية للأنماط الطبيعية المتعاقبة عبر التاريخ التي رسمت معالم أرض المشروع، حيث سيكون بناء المشروع عبر تطوير شبكة من المناطق الخضراء المتماشية مع تلك الأنماط، لتوفر للزوار إمكانية الاستمتاع برياضة المشي والدراجات من خلال المسارات الخضراء المتنوعة المخصصة لذلك.

وقال بوب وارد، رئيس المجلس الاستشاري للقدية: "سيشكل المشروع معيارًا للتجارب العالمية من حيث التكامل السلس للأنشطة التي ستتوفر للزوار، وكذلك المزج المبتكر ما بين البرامج التي توفرها وجهة متكاملة لا مثيل لها في الترفيه والرياضة والفن".

منتجع الترفيه

يقع مشروع "القدية" على بعد 45 كيلومترًا من الرياض، وسيطوّر على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا بمساحة تطويرية تشكل 30 في المئة من المساحة الإجمالية، لتبقى المساحة الباقية من أرض المشروع للمعالم الطبيعية العريقة، وستخلق القدية فرصًا اقتصادية هائلة، وسيوفر المشروع الآلاف من الوظائف الجديدة التي من شأنها أن تحفز تطوير قطاعات جديدة للمساهمة في تعزيز اقتصاد متنوع ومزدهر، والجمع بين نمط حياة نشط وصحي وطموح.

ستوفر "القدية" مجموعة واسعة من مناطق الجذب والفرص المختلفة في وجهة فريدة يسهل الوصول إليها، وتتيح للمواطنين الاستمتاع بالترفيه والتجارِب الاحترافية الملهمة، دون الحاجة إلى مغادرة المملكة لتحقيق ذلك الطموح.

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تمثل منطقة "منتجع الترفيه" القلب النابض للقدية، وتبلغ مساحتها 15 هكتارًا، حيث تحيط أربع مناطق سياحية مغلقة بمنطقة مركزية مخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والترفيه، إضافة إلى مجموعة من المرافق الفندقية المميزة. ستقام بجوار هذه المنطقة منطقة رئيسة مفتوحة للترفيه في الهواء الطلق، تدعم استضافة مختلف الفعاليات بسعة تتراوح من 5,000 إلى 40,000 زائر بمفهوم الحدائق الطبيعية، ويتخللها مرافق للتزلج على الجليد.

كما ستضم المرحلة الأولى من المشروع -بنهاية عام 2022- مدينة للألعاب الترفيهية العائلية.

مركز المدينة

بإطلالة ساحرة على منتجع الترفيه، ومن ارتفاع 200 متر على سفوح جبال طويق، سيطل مركز مدينة القدية الذي سيكون موطنًا لاستاد رياض بسعة 20 ألف مقعد، وملعب رياضي مغلق متعدد الاستخدامات بسعة 18 ألف مقعد، ومركزًا رياضيًا للألعاب المائية، ومركز رياضي مؤهل لاستضافة مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية الفردية.

على أحد طرفي مركز المدينة، سينشأ جامع كبير، كما سيحوي مركز المدينة مجموعة من المحالّ التجارية والمرافق الخِدْماتية والمطاعم ومدرسة خاصة ومستشفى للطب الرياضي، وفيلات خاصة بتصاميم جميلة تتخللها مسارات للدراجات والمشي على حافة الجرف.

على الجانب الشمالي الغربي من "منتجع الترفيه"، تم تصميم منطقة "الطبيعة" لتضم مجموعة من المناطق البيئية والحياة البرية، إضافة إلى ملعب لرياضة الغولف مصمم بأسلوب مدروس من الناحية البيئية، كما تشمل المنطقة مناطق خاصة لممارسة المغامرات الرياضية المختلفة الشيقة في الهواء الطلق، والعديد من مراكز الضيافة الفريدة وسط بيئة صحراوية خلابة.

موقع بانورامي

في الجزء الجنوبي الشرقي من "منتجع الترفيه"، فتقع منطقة "الحركة والتشويق" التي ستكون موطنًا للفعاليات والتجارِب، ومرافق سكنية وأخرى للضيافة مستوحاة من مختلف العلوم والتقنيات في مجال الحركة والتشويق.

يضاف إلى منطقة الحركة والتشويق منتجع السباقات الذي سيستضيف مجموعة من المرافق السكنية، ونادٍ للهُواة وملاك السيارات، بحيث يتيح المنتجع إمكانية الوصول إلى مضمار رائع لسباق تحمّل السيارات الممتد على مسافة 15 كم، ومرافق تجرِبة قيادة السيارات على المسارات الممهدة والوعرة، ومرافق تعليم القيادة وفعاليات رياضة السيارات، حيث سيتم تطويرها حول منطقة ذات طابع بيئي خلاب محاطة بالمناطق الجبلية.

فى منتصف أرض المشروع، تقع منطقة "الغولف والمنطقة السكنية" التي ستتميز بموقع بانورامي عبر مجموعة من المرافق السكنية، ومنتجع يشمل ملعب بطولات رياضة الغولف المكون من 18 حفرة، وناديا، ومنتجعا فندقيا فاخرا، ومنتجعا صحيا ومرافق للفروسية، ويمكن الوصول إليها جميعًا عبر الفلل والمنازل السكنية والاستراحات.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن "الاقتصادية". الأصل منشور على الرابط:

http://www.aleqt.com/2019/06/26/article_1625151.html?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App