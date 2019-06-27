توسعة جديدة لميناء طنجة تحوله لأكبر ميناء على البحر المتوسط

الرباط/خالد مجدوب/ الخليج 365



يدشن المغرب، الخميس، مرافئ جديدة في ميناء طنجة المتوسط2 (شمال)، ليصبح الأكبر من نوعه على سواحل البحر الأبيض المتوسط،، وفق بيانات نشرها الموقع الإلكتروني للميناء.

ويرتبط الميناء بأكثر من 186 ميناء آخر حول العالم، بما فيها 77 دولة، ويقع بالقرب من المنطقة الصناعية الحرة المجاورة، تعمل بها أكثر من 900 شركة دولية.



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ومن المنتظر أن يصل عدد الحاويات التي ينقلها هذا الميناء، نحو 4.5 ملايين حاوية في السنة، مقارنة مع متوسط 3.5 ملايين حاوية حاليا.



وميناء طنجة المتوسط 2، يمثل المرحلة الثالثة من تطوير المركب المينائي طنجة المتوسط، جنبا إلى جنب مع طنجة المتوسط 1 وميناء الركاب والسفن.



ووفق الموقع الإلكتروني له، بلغ مجمل استثمارات ميناء طنجة المتوسط 2 في البنية التحتية، نحو 14 مليار درهم (1.6 مليار دولار).

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