"حماس" تُشيد بدعم الشعب البحريني لفلسطين

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، بدعم الشعب البحريني، لفلسطين، بعد يوم على انتهاء "مؤتمر المنامة".

وقالت الحركة، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه:" تعرب الحركة عن شكرها وتقديرها للشعب البحريني، لمؤازرته للشعب الفلسطيني، في مواجهة الصفقة، ومحاولات تصفية قضيته العادلة، ومقايضة حقوقه بالمال المسيّس".

وذكرت أن "التأييد الشعبي البحريني لفلسطين ليس مفاجئا، خاصة أنه معروف بمواقفه الأصيلة".

ودعت الحركة، الشعب البحريني إلى "مواصلة رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني".

وأعرب ناشطون بحرانيون، خلال اليومين الماضييْن، عن رفضهم لعقد المؤتمر الاقتصادي، الذي استضافته حكومتهم، في العاصمة "المنامة"، ورفع بعضهم الأعلام الفلسطينية.

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وانعقدت أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضييْن، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، والذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.

ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

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