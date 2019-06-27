إسرائيل تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اعتقل الجيش الإسرائيلي، 11 فلسطينيا، في مناطق متعددة من الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية، وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.