صحيفة: نائب رئيس المجلس العسكري يلتقي أمين عام حركة متمردة

الخرطوم/ الخليج 365



ذكرت صحيفة الصيحة السودانية المقربة من قائد قوات الدعم السريع، أن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو"حميدتي"، توجه الخميس للعاصمة التشادية انجمينا للقاء الأمين العام لتحالف نداء السودان - أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، مني أركو مناوي.



وأعلن حميدتي، قائد "الدعم السريع"، أنه سيتم خلال يومين اطلاق سراح أسرى، عقب اتفاق مع مرتقب مع مناوي الذي يرأس حركة متمردة في دارفور كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير قبل أن توقع معه اتفاق سلام في أبوجا بنجيريا.



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وعاد مناوي للتمرد ضد نظام البشير قبل عزله.



وذكرت الصحيفة السودانية ان مناوي وصل بالفعل لانجمينا للقاء حميدتي.

وأصدر رئيس المجلس العسكري السوداني، عبدالفتاح البرهان، في وقت سابق، قرارا بتسمية لجنة لملف السلام برئاسة حميدتي.

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