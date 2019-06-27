الخرطوم/ الخليج 365
ذكرت صحيفة الصيحة السودانية المقربة من قائد قوات الدعم السريع، أن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو"حميدتي"، توجه الخميس للعاصمة التشادية انجمينا للقاء الأمين العام لتحالف نداء السودان - أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، مني أركو مناوي.
وأعلن حميدتي، قائد "الدعم السريع"، أنه سيتم خلال يومين اطلاق سراح أسرى، عقب اتفاق مع مرتقب مع مناوي الذي يرأس حركة متمردة في دارفور كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير قبل أن توقع معه اتفاق سلام في أبوجا بنجيريا.
وعاد مناوي للتمرد ضد نظام البشير قبل عزله.
وذكرت الصحيفة السودانية ان مناوي وصل بالفعل لانجمينا للقاء حميدتي.
وأصدر رئيس المجلس العسكري السوداني، عبدالفتاح البرهان، في وقت سابق، قرارا بتسمية لجنة لملف السلام برئاسة حميدتي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: نائب رئيس المجلس العسكري يلتقي أمين عام حركة متمردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.