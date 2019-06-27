قوات الوفاق الليبية تعلن انسحاب جنود حفتر نحو الأصابعة وترهونة

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى مدينتي ترهونة والأصابعة، بعد سيطرتها على مدينة غريان بالكامل.

جاء ذلك بعد أشهر من سيطرة قوات حفتر على غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، واتخاذها مركزا لعملياتها العسكرية الجارية جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري تابع للوفاق، إن قواتهم أحكمت سيطرتها على غريان، بعد انهيار دفاعات قوات حفتر.

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وأضاف المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن قوات حفتر انسحبت نحو مدينتي ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) والأصابعة (25 كلم جنوب غرب غريان).

وأشار إلى أن قواتهم تعمل الآن على تحصين تمركزاتها بغريان، ومن ثم التوجه نحو الأصابعة وترهونة.

ولفت إلى أن هناك مساعي الآن تبذل من قبل مشايخ وأعيان "الأصابعة" لتسليم المدينة دون حرب.

وفي وقت سابق فجر الأربعاء، قامت قوات الوفاق بهجوم مفاجئ على غريان، وسيطرت على منطقة بوشيبة، ثم زحفت نحو بلدة القواسم، قبل أن تلتحم بقوة حماية غريان التي اشتبكت مع قوات حفتر وسط المدينة، بمشاركة طيران الوفاق، التي اضطرت إلى الانسحاب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.