تنوع الألعاب الترفيهية والمقاهي والتسوق والهدايا القيمة

نجود علي

تستقبل حديقة أبها بارك مساء كل يوم المصطافين والزوار بتنوع الألعاب الترفيهية والمقاهي والهدايا القيمة ومدينة للتسوق وتأتي بجهود كبيرة تبذلها شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها بارك .

الجديد بالذكر تنوعت الألعاب الترفيهية( الفي أر ) بأحدث التقنيات الحديثة والتي أدخلت السرور على الشباب والشابات وكذالك الأطفال والتي تعتبر بأسعار رمزية للتذاكر تبداء من خمسة ريال إلى عشرة ريال فقط.

وتنوعت كافة المقاهي والكافيهات في حديقة أبها بارك والتي سجلت إضافة كبيرة لموقع الحديقة والأطلالة الساحرة ، وتميزت المواقع داخل الحديقة بتطوير مستمر بما يسر الزائر للمنطقة وأهالي المنطقة.

فيما قدم مسرح الطفل الكثير من البرامج الهادفة للطفل والأسرة وسط مشاركة الأطفال وإجراء السحوبات اليومية على الكثير من الجوائز القيمة التي اشتملت على أطقم ذهب وأدوات منزلية والكثير من الجوائز الأخرى.

و عن السعادة الكبيرة في نفس الزائر أكد الجميع بأنها لا توصف في موقع يجد الزائر نفسه في تنوع كبير يلبي طموحات ورغبات من يدخل حديقة أبها بارك اليوم مع وجود مواقع للكافي ومحلات تجارية وألعاب ترفيهية وملاهي متنوعة للأطفال وإطلالة ساحرة على ضفاف بحيرة السد في مدينة أبها.