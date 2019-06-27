الصحة تدعو 512 مرشحًا لـ”مطابقة البيانات”

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 512 من المتقدمين والمتقدمات على وظائف طبيب مقيم أسنان، لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك لمطابقة بياناتهم واستكمال إجراءات ترشيحهم.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ هذه المراجعة تستمر حتى الخامس من يوليو المقبل، داعيةً إلى اصطحاب الهوية الوطنية مع نسخة منها أو سجل الأسرة المضاف به المتقدم، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

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كما يتطلب من الحاصلين على المؤهلات الخارجية، إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل، وإحضار شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، وإحضار صورة شمسية.

وأشارت إلى أنَّ المتقدمين والمتقدمات قد تمّت مفاضلتهم واتضح أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدةً أنَّ مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح سيعد عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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