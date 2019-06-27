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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تستأنف بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات، المشروع المشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية، تشغيل وحدة لتقطير الخام في مصفاتها بماليزيا في يوليو تموز.
يتألف مشروع بنجيرانج للتكرير، وهو جزء من مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لبتروناس والبالغة قيمته 27 مليار دولار، من مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميا ومجمع للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويا في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا.
وأوقفت المصفاة التشغيل التجريبي في أبريل نيسان لإجراء فحوصات تتعلق بالسلامة، بعدما نشب حريق في وحدة لإزالة الكبريت.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: #أرامكو تستأنف تشغيل وحدة تقطير بمصفاة #ماليزيا.. يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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