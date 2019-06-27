هايبر كار كهربائية بقوة 1800 حصان

كشفت شركة "دندروبيوم" سيارتها الكهربائية D-1، من فئة "الهايبر كار" الخارقة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الكهربائية D-1 الرياضية تعتمد على سواعد محركين كهربائيين على كل محور بقوة 1800 حصان، ويبلغ عزم الدوران الأقصى 2000 نيوتن متر، مع بطارية ليثيوم أيون.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق الهايبر كار D-1 من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون نحو 3 ثوان، بينما تتجاوز سرعتها القصوى حاجز 320 كلم/س.

وبفضل جسم وشاسيه من ألياف الكربون يبلغ وزن السيارة الخارقة 1750 كيلوغراماً، وتشتمل على جنوط قياس 20 بوصة في الأمام وقياس 21 بوصة في الخلف.

ولم تكشف الشركة موعد طرح السيارة وأسعارها.