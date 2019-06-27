لبنان: المتقاعدون العسكريون يقطعون الطرقات في مختلف المناطق

وقام المتقاعدون بقطع طريق ضهر البيدر الدولي الذي يربط البقاع الأوسط بالعاصمة اللبنانية بيروت. ورفع المتقاعدون الأعلام اللبنانية وشعار الجيش اللبناني وسط إجراءات أمنية، وافترش المعترضون الأرض اعتراضا على الموازنة التي وضعتها الحكومة اللبنانية. وعلق الإعلامي اللبناني، سالم زهران، على حسابه الشخصي على "تويتر" عن حراك العسكريين المتقاعدين بالقول "المحتجون:العسكريون المتقاعدون للمطالبة بعدم المس بحقوقكم من الضريبة على رواتبكم التقاعدية والتقديمات المدرسية والطبية".

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