قرار من الملك سلمان وولي العهد بشأن العسكريين

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وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعلن "الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ عشرة ملايين ريال، وتبرع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بمبلغ خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى تبرع وزير الداخلية بمبلغ مليوني ريال لخدمة "فُرِجَت" في مرحلتها الثانية".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن ذلك جاء خلال تدشين الأمير عبد العزيز بن سعود في جدة مساء أمس الأربعاء، للمرحلة الثانية من خدمة "فُرِجَت" التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

ورفع وزير الداخلية السعودي، أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على تبرعهما السخي لخدمة "فُرِجَت.