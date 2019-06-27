قرار من الملك سلمان وولي العهد بشأن العسكريين

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© AFP 2019 / OZAN KOSE
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن ذلك جاء خلال تدشين الأمير عبد العزيز بن سعود في جدة مساء أمس الأربعاء، للمرحلة الثانية من خدمة "فُرِجَت" التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.
ورفع وزير الداخلية السعودي، أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على تبرعهما السخي لخدمة "فُرِجَت.
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