خبير فلسطيني: خطة كوشنر مثار للسخرية والحزن

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر

قال المحلل السياسي الفلسطيني، على وهيب، إن ما طرحه كوشنير في افتتاح ورشة البحرين مثار للسخرية والحزن، واصفًا ما قدمه بأن الدولة فقط في قطاع غزة، وهذا كلام مرفوض بالمطلق... وهدفه أن يكف الشعب الفلسطيني عن نضاله وصموده ضد الاحتلال، وعندها يمكن أن تبدأ حملات مساعدته.

وأضاف وهيب: «وركز كوشنر على أن مبادرة السلام العربية لن تكون الأساس لأي سلام في المنطقة، بل ما يريده هو دمج هذه المبادرة، بما يتناسب مع الموقف الإسرائيلي».

واعتبر وهيب ورشة البحرين بمثابة علاقات عامة وتعارف وخطوة خاطئة تعمل على زيادة الأزمة في الشرق الأوسط وتجعلها أكثر تعقيدا، مؤكدا أن الرئيس ترامب وكوشنير اختاروا طريقا نهايته الفشل للأسف.

وكشف وهيب أن «هناك اتصالات تجريها القيادة الفلسطينية لتحديد موعد قريبا لعقد المجلس المركزي، خاصة في ظل التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية».