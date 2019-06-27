سوريا.. مقتل جندي تركي في اشتباكات مع مقاتلين أكراد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الخسائر البشرية حدثت خلال اشتباكات مع وحدات حماية الشعب

وقالت الوزارة إن الحادثة وقعت خلال اشتباكات مع وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني في منطقة نفذت فيها أنقرة عملية عسكرية العام الماضي، حينما انتزع الجيش التركي منطقة عفرين من قبضة فصائل كردية سورية، وفق ما ذكرت "رويترز".

وكان الجيش التركي ومسلحو المعارضة السورية الموالون لأنقرة، شنوا هجوما عسكريا ضد عفرين في 20 يناير 2018.