وقالت الوزارة إن الحادثة وقعت خلال اشتباكات مع وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني في منطقة نفذت فيها أنقرة عملية عسكرية العام الماضي، حينما انتزع الجيش التركي منطقة عفرين من قبضة فصائل كردية سورية، وفق ما ذكرت "رويترز".
وكان الجيش التركي ومسلحو المعارضة السورية الموالون لأنقرة، شنوا هجوما عسكريا ضد عفرين في 20 يناير 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. مقتل جندي تركي في اشتباكات مع مقاتلين أكراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.