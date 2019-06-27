تقارب ميليشيا الحوثي مع حزب التجمع اليمني للإصلاح ليس وليد اللحظة (تقرير)

يعتبر تقارب ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، نتاج طبيعي للتقارب المتواصل بين إيران وقطر والذي ظهر للعيان قبل عام من الآن بعد طرد التحالف العربي بقيادة السعودية لدولة قطر عقب إكتشاف خيانتها وتعاونها الخفي مع الميليشيات الحوثية .

ويرى مهتمون بالشأن اليمني، أن هذا التقارب بين الحوثي والإصلاح ليس جديداً أو وليد اللحظة بل بدأ منذ اللقاء الذي جمع قيادة الحزب بزعيم الميليشيات الحوثية في سبتمبر 2014 عقب إجتياح الأخير للعاصمة صنعاء وإنقلابها على الشرعية الدستورية .

وكشفت مصادر محلية في وقت سابق عن إتفاق غير معلن بين الحوثي والإصلاح، يقضي بتخفيف القوات العسكرية التابعة للشرعية والموالية لحزب الإصلاح الضغط على الحوثيين في جبهات القتال التي تسيطر عليها مثل البيضاء وصرواح وبعض مناطق الجوف، مقابل دفع الميليشيات بتعزيزاتها العسكرية إلى الساحل الغربي لتدارك يمكن تداركه من المدينة التي تتهاوى أمام ضربات قوات المقاومة اليمنية المشتركة المسنودة من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية .

ويعتقد مراقبون سياسيون أن هذا الإتفاق قد يكون بإيعاز من إيران وقطر اللتان ترعيا الحوثي والإصلاح في اليمن، حيث تهدف من وراء هذا الإتفاق إلى الحد من الإنتصارات المتتالية التي تحققها القوات المشاركة في عمليات الساحل الغربي والتي تكن جميعها العداء لحزب الإصلاح وميليشياته .

وتشارك ألوية العمالقة الجنوبية وقوات تابعة لنجل الرئيس صالح، العميد طارق تسمى "المقاومة الوطنية" في العمليات العسكرية التي تدعمها وتساندها القوات الإماراتية، الهدف الأبرز لقطر ومعاونيها من نشطاء حزب الإصلاح في اليمن .

وما يؤكد حقيقة هذه الإتفاقات هي توقف جبهات القتال في محافظة البيضاء وصرواح مأرب ونهم صنعاء، التي تشارك فيها ألوية عسكرية موالية للإصلاح، بإستثناء بعض المناوشات المحدودة بهدف الظهور الإعلامي .

وتؤكد المنعطفات العسكرية والسياسية التي شهدتها وتشهدها اليمن منذ إنقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، أن حزب الإصلاح يعتبر خنجر في خاصرة الشرعية والتحالف العربي المساند لها، ويسعى بإنتهازية كبيرة لتوسيع حضوره على الأرض عبر تحالفات غير مشروعة، وذلك بعد إستكمال سيطرته شبه الكاملة على دوائر صنع القرار في الشرعية .

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