هواوي في ورطة جديدة بسبب الجيش الصيني

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

ذكرت وكالة بلومبرج اليوم الخميس أن عدة موظفين من شركة هواوي تكنولوجيز تعاونوا مع أفراد من القوات المسلحة الصينية في عشرة مشروعات أبحاث على الأقل خلال العشر سنوات الأخيرة.

Advertisements

وقالت بلومبرج إن موظفين في هواوي تعاونوا مع أعضاء من‭‭ ‬‬مختلف أجهزة جيش التحرير الشعبي الصيني في مشروعات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات اللاسلكية.

وقال المتحدث باسم هواوي لبلومبرج في بيان عبر رسالة : هواوي ليست على علم بنشر موظفيها وثائق بحثية بصفتهم الشخصية.

وأضاف : هواوي ليس لها أي تعاون أو شراكة للابحاث والتطوير مع مؤسسات تابعة لجيش التحرير الشعبي. هواوي تطور وتنتج فحسب وسائل اتصالات‭‭‬‬ تتفق مع المعايير المدنية في جميع أنحاء العالم ولا تعدل منتجات تتعلق بالابحاث والتطوير من أجل الجيش.